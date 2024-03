Internazionale F.C. Genoa C.F.C., ad Centro Sportivo “Suning” Appiano ieri la mossa #devastante di Mister “Demone” Inzaghi! #Incredibile

4 Mar 2024, 11:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il tecnico dell’Internazionale Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ha fatto una mossa #devastante ad Appiano Gentile, alla vigilia del match col Genoa C.F.C.

Inzaghi, il Demone Nerazzurro, sta lavorando per consolidare ulteriormente il primato della sua Internazionale e ha esortato i giocatori a mantenere alta la concentrazione in vista del prossimo impegno col Genoa C.F.C..

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, dopo aver ottenuto 11 vittorie consecutive, di cui 8 in #CampionatoSerieA, Inzaghi, il Demone Nerazzurro, non vuole che l’Internazionale rallenti. Per questo motivo, ha deciso di tenere i giocatori in ritiro ad Appiano Gentile, nonostante la partita sia in notturna.

Benchè il vantaggio sulla Juve sia già considerevole e potrebbe salire a 15 punti questa sera, Inzaghi, il Demone Nerazzurro, crede fermamente che vincere continui a generare ulteriori successi. Pertanto, è fondamentale mantenere la concentrazione e non abbassare la guardia, altrimenti si correrebbe il rischio di trasmettere un atteggiamento meno determinato anche nelle sfide europee, come l’imminente ritorno contro l’Atletico Madrid.

