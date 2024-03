Internazionale F.C.-Genoa C.F.C. 2-1, i voti: Stef Stef “il Muro” De Vrij si certifica, “Charles” Asllani e “Maravillioso” Sanchez la decidono

4 Mar 2024, 23:48, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’Internazionale fatica nel secondo tempo, ma riesce comunque a battere il Genoa C.F.C., nella 27a giornata di Serie A. A Stadio Meazzo in San Siro, Milano, i leoni nerazzurri trovano 2 reti nel primo tempo, con “Charles” Asslani e Maravilla Sanchez, su #RIGORE. Poi, nella ripresa, il gol di Vasquez riapre la gara e costringe gli uomini di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, a diversi minuti di sofferenza.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Di seguito le pagelle di Passione Internazionale.

Pubblicità

SOMMER 6.5 – Inoperoso nei primi 25 minuti, è strepitoso sul #colpo a sorpresa di testa ravvicinato di Retegui. Non può molyo sulla #grande conclusione di Vasquez.

PAVARD 5.5 – Avvio di gara tecnicamente un po’ sporco. Si fa sorprendere da Retegui e Sommer “Time” lo salva. In generale i movimenti alle spalle lo tengono sempre un po’ troppo in apprensione. Non la sua serata migliore. Dal 73′ BISSECK 6 – Entra con la mentalità e l’aggressività giusta.

DE VRIJ 7 – Gestisce la difesa con sicurezza ed è sempre puntuale nelle chiusure degli inserimenti. Un’altra ottima prova che certifica come sia tornato a essere un elemento affidabile.

CARLOS AUGUSTO 6.5 – Posizione molto bloccata, per cercare di non concedere spazi. Riesce nel compito, ma c’è qualche sbavatura. Quando si alza da esterno, aggiunge grinta e intensità in un momento delicato.

DUMFRIES 5.5 – Primo tempo timido, senza grandi iniziative, con anche qualche disattenzione di troppo. Su una di queste rimedia un giallo evitabile, che di fatto gli costa il cambio all’intervallo. Dal 46′ DARMIAN 6 – Appena entrato prova immediatamente la conclusione in porta. Poi deve lavorare soprattutto in difesa.

BARELLA 6.5 – Si muove molto per dare fluidità alla manovra. Tra i più attivi in generale, si procura il calcio di #RIGORE dopo un ottimo inserimento. Il neo della sua gara è il non riuscire a incidere come potrebbe negli ultimi metri.

ASLLANI 6.5 – Prova a prendere da immediatamente le redini del centrocampo. Ha voglia di fare e si vede nel gol, che arriva dopo un #grande inserimento profondo. Nella ripresa perdere lucidità e sicurezza, e commete un po’ troppi errori pericolosi.

MKHITARYAN 6 – Quando trova lo spazio tra le linee, il gioco nerazzurro si accende. La stancheza lo rende meno lucido nella ripresa, ma, pur con qualche imprecisione, il suo lavoro di esperienza è importante, soprattutto in fase di non possesso.

DIMARCO 6 – Non spinge tanto in avvio, ma la prima fiammata nerazzurra è sua. Cresce con il passare dei minuti, ma la sua incisività rimane abbastanza limitata rispetto ad altre occasioni. Difensivamente non è sempre perfetto nel supportare L’Imperatore della Brianza Carlos Augusto. Dal 65′ ACERBI 5.5 – Si vede la ruggine dell’#indisponibilità e la sofferenza del secondo tempo non lo aiuta.

SANCHEZ 7 – Lavora soprattutto di sponda e trova un assist perfetto per il #grande inserimento di “Charles” Asslani. Realizza con freddezza dal dischetto. Cala un po’ nella ripresa, ma i segnali che certificano la sua crescita li ha dati eccome. Dal 65′ THURAM 6.5 – Lampi di tecnica cristallina, che rianimano l’attacco dell’Internazionale.

LAUTARO MARTINEZ 5.5 – Prova ad accendersi già nei primi minuti. Lotta tanto, ma non trova il guizzo negli ultimi metri. Strepitoso il filtrante da cui nasce il #RIGORE. Non riesce a trovare la via del gol. Bisticcia un po’ troppo con Ayroldi e perde di incisività. Dal 76′ ARNAUTOVIC 6.5 – La sua fisicità è importante per dare pesso all’attacco nel finale. Lucido anche nelle scelte.

INZAGHI 6.5 – Avvio cauto dell’Internazionale, che prende immediatamente il controllo della gara, ma non trova grandi spiragli nella difesa del Genoa C.F.C.. Poi piano piano si alzano i giri del motore, fino al vantaggio di “Charles” Asslani, che stappa la gara. Nel secondo tempo la tensione cala un po’ troppo e la sua squadra soffre il ritorno del Genoa C.F.C.. I 3 punti anche nella sofferenza sono un segnale molto importante.