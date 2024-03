Internazionale F.C., filo tra Ac Milano e Amsterdam sempre diretto, ecco l’approfondimento: lo speciale di DAZN

28 Mar 2024, 18:19, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Internazionale e Olanda, tra Milano e Amsterdam un filo mai interrotto: arriva lo speciale su DAZN #Dazn #Esclusiva manda in streaming uno speciale sul rapporto tra Internazionale e Olanda in Brothers of the World. LA PRESENTAZIONE – «Un filo tra Milano e Amsterdam. Le storie e i volti dei giocatori olandesi che hanno indossato la #Maglietta […]

