Internazionale F.C. Empoli F.C. speciale per Dimash, ecco l’approfondimento: ecco il motivo

28 Mar 2024, 15:19, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il prossimo match tra Internazionale ed Empoli F.C. a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, sarà particolarmente importante per Federico Dimash, il ragazzo della Curva Nord, : ecco perchè L’Empoli F.C. evoca ricordi dolci per Federico Dimash, il ragazzo della Curva Nord, , esterno dell’Internazionale. Il suo debutto in Serie A avvenne proprio contro di loro il 31 maggio 2015. Nella partita d’andata di questa stagione, ha deciso il match con una magistrale […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Internazionale Empoli F.C. speciale per Dimash, il ragazzo della Curva Nord, : ecco il motivo proviene da Internazionale News 24.