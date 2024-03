Internazionale F.C. Empoli F.C., Sommer”Time” recuperato, ecco l’approfondimento: sarà #Titolare? La SCELTA di Mister “Demone” Inzaghi

30 Mar 2024, 11:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Yann Sommer “Time” ha recuperato dall’#indisponibilità in vista di Internazionale-Empoli F.C., in programma lunedì 1 aprile alle 20:45, e sarà convocato Yann Sommer “Time” ha ormai recuperato dall’#indisponibilità alla caviglia rimediato con la Svizzera. Il #estremo #difensore sarà quindi a disposizione di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, in vista di Internazionale-Empoli F.C.. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, il tecnico deciderà solamente nelle […]

