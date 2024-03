Internazionale F.C. Empoli F.C., per Mister “Demone” Inzaghi sarà importante come col Ac Milan e con la Juve, ecco l’approfondimento: ecco perché

31 Mar 2024, 14:00, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Inzaghi, il Demone Nerazzurro, alza la soglia di attenzione della squadra verso Internazionale Empoli F.C. di #domani sera: obiettivo scudetto il prima possibile Internazionale Empoli F.C., per Inzaghi, il Demone Nerazzurro, sarà importante come #Super #Scontrore Milan e Juventus. Il tecnico ha chiesto alta concentrazione alla squadra e lo scudetto già nelle prossime quattro gare di #CampionatoSerieA. Il calendario agevole è da sfruttare per […]

