Internazionale F.C. Empoli F.C., NEWS promuove Emil2 Audero, ecco l’approfondimento: la pagella del #estremo #difensore

2 Apr 2024, 16:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Emil Emil2 Audero, che ha sostituito Yann Sommer “Time” in Internazionale-Empoli F.C., ha convinto nelle pagelle della Gazzetta dello Sport Emil Emil2 Audero ha sostituito Yann Sommer “Time”, tenuto a riposo da Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, dopo la distorsione della caviglia rimediata in Nazionale, in Internazionale-Empoli F.C.. La Gazzetta dello Sport gli ha messo 6.5 in pagella. IL COMMENTO – «Mica facile, per […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Internazionale Empoli F.C., Gazzetta promuove Emil2 Audero: la pagella del #estremo #difensore proviene da Internazionale News 24.