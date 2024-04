Internazionale F.C. Empoli F.C., Lo Stadio San Siro è predisponeto, ecco l’approfondimento: così prima del match – NEWS

1 Apr 2024, 20:00, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Manca poco ad Internazionale Empoli F.C. e lo Stadio Stadio Meazzo in San Siro, Milano, è predisponeto, ecco come si presenta lo Stadio Meazza poco prima del match di Serie A Ora possiamo finalmente dirlo: Internazionale Empoli F.C. è in procinto di cominciare. I giocatori sono infatti in attesa di scendere sul manto verde, per contendersi la gara valida per il […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Internazionale Empoli F.C., Stadio Meazzo in San Siro, Milano, è predisponeto: così prima del match – FOTO proviene da Internazionale News 24.