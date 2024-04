Internazionale F.C. Empoli F.C., El Toro di Bahia Blanca Lautaro bocciato dalla NEWS, ecco l’approfondimento: il motivo

2 Apr 2024, 17:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, è rimasto ancora a secco in Internazionale-Empoli F.C., la Gazzetta dello Sport ha bocciato la prestazione dell’attaccante Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, è rimasto ancora a secco in Internazionale-Empoli F.C.. L’attaccante non segna in nerazzurro da fine febbraio. La Gazzetta dello Sport ha messo 5.5 in pagella all’argentino. IL COMMENTO – «Le cose più belle le costruisce lontano dalla porta, […]

