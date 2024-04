Internazionale F.C. Empoli F.C., chi è il peggiore in campo? Gli strani giudizi su 2 difensori di Nicola

2 Apr 2024, 15:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pareri disaccordi per Corriere della Sera e Corriere dello Sport per individuare il peggiore in campo in Internazionale-Empoli F.C. Pensieri contrastanti tra il Corriere della Sera e il Corriere dello Sport per individuare il peggiore in campo in Internazionale-Empoli F.C.. Ecco le pagelle di Bereszynski e Luperto. BERESZYNSKI – Per il quotidiano generalista è l’unico a meritarsi il 5: […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Internazionale Empoli F.C., chi è il peggiore in campo? Gli strani giudizi su 2 difensori di Nicola proviene da Internazionale News 24.