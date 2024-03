Internazionale F.C. Empoli F.C., Big Markus Thuram #Titolare? La SCELTA di Simone Mister “Demone” Inzaghi. Ultime

31 Mar 2024, 21:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Internazionale-Empoli F.C., Marcus Big Marcùs Thuram partirà #titolare? Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ha scelto ancora l’attaccante francese. Le ultime Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ha le idee chiare per quanto riguarda l’impiego di Marcus Big Marcùs Thuram nella #Super #Scontro di #domani sera a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, tra Internazionale ed Empoli F.C.. Il tecnico lancerà dal primo minuto l’attaccante francese in coppia […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Internazionale Empoli F.C., Big Marcùs Thuram #titolare? La decisione di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, . Ultime proviene da Internazionale News 24.