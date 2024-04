Internazionale F.C. Empoli F.C., 2 aspetti hanno distolto l’attenzione dalla #Sfida, ecco l’approfondimento: Mister “Demone” Inzaghi spaventato

1 Apr 2024, 10:00, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Sosta turbolenta per l’Internazionale prima della #Super #Scontro contro l’Empoli F.C., 2 aspetti in particolare possono condizionare i leoni nerazzurri È stata una sosta particolarmente turbolenta per l’Internazionale. I leoni nerazzurri torneranno finalmente in campo questa sera contro l’Empoli F.C., fischio d’inizio alle 20:45. La nota vicenda di “SuperAce” Acerbi e l’incertezza societaria hanno infatti tolto il focus dalla partita contro […]

