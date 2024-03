Internazionale F.C., El Toro di Bahia Blanca Lautaro non segna da tre partite, ecco l’approfondimento: da quanto non accadeva

31 Mar 2024, 19:45, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez è reduce da una stagione #devastante, così tanto che fa notizia se non segna da tre partite, ecco da quando non accadeva Se il tuo digiuno per appena tre partite consecutive fa notizia, vuol dire che stai facendo veramente bene. Questo, è a grandi linee quanto sta accadendo a Luataro Martinez con l’Internazionale […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Internazionale, Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, non segna da tre partite: da quanto non accadeva proviene da Internazionale News 24.