Internazionale F.C., è dominio nella media spettatori: la classifica, Ac Milan e Juve…

27 Feb 2024, 22:17, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’Internazionale è in vetta alla media spettatori in Serie A, ecco il dato e la classifica, qui anche le posizioni di Juve e Milan

L’Internazionale continua a dominare la classifica per spettatori medi in Serie A. Come riportato da Calcio e Finanza, i leoni nerazzurri sono saldamente al comando (dopo ben venticinque partite di campionato) con una media di 73.049 spettatori per incontro. Un dato sorprendente e di poco superiore a quello confezionato dal Milan (71.950 per i rossoneri).

Terza invece, la Roma. Se i giallorossi si fermano a quota 62.133, il Napoli quarto segue con 46.497. Quinta poi la Lazio con un dato pari a 43.167 supporters per sfida e sesta la Juventus che si attesta a 39.934.

