Internazionale F.C. e Betsson, la #predizione fa girare la testa, ecco l’approfondimento: i ricavi possono raggiungere questa cifra

28 Mar 2024, 15:34, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’Internazionale è in trattativa con Betsson per diventare il nuovo main sponsor dei leoni nerazzurri: ecco tutte le cifre in ballo e “tutti gli #approfondimenti Come ricorda gazzetta.it, i ricavi dell’Internazionale sono destinati a impennarsi nella prossima stagione, anche grazie all’intesa con il gruppo Betsson. BETSSON – E nel 2024-25 la cifra proveniente dai ricavi commerciali crescerà […]

L’articolo Internazionale e Betsson, la #predizione fa girare la testa: i ricavi possono raggiungere questa cifra proviene da Internazionale News 24.