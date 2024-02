Internazionale F.C., dietro le quinte pazzesco del Corriere: svelato il lavoro di Mister Demone Inzaghi, cosa chiede ai suoi

27 Feb 2024, 23:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’Internazionale continua a vincere, ecco il retroscena sull’operato del tecnico Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, , come ha costruito e cosa chiede ai suoi calciatori

L’Internazionale non smette di vincere. In questo 2024 la squadra nerazzurra sta mentendo un rullino di marcia infallibile e non ha alcuna intenzione di rallentare. Questo pomeriggio Il Corriere della Sera ha svelato così i trucchi dietro l’operato di mister Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, .

Pubblicità

INTER – «Rallentare quindi è impossibile, anche perché Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ha creato una squadra che sembra in missione e che allo stesso tempo si diverte un mondo a vincere, o vince perché si diverte».

L’articolo Internazionale, retroscena del Corriere: svelato il lavoro di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, , cosa chiede ai suoi proviene da Internazionale News 24.