Internazionale F.C., da Ronaldo a Perisic: i #best #GOL col FC Bologna commuovono i fan – #NEWS

8 Mar 2024, 16:34

Bologna-Internazionale è il prossimo incontro di Serie A, ecco i migliori gol dei leoni nerazzurri, i fan reagiscono così…

Nemmeno il tempo di pensare alla gara vinta contro il Genoa C.F.C. che l’Internazionale pensa già al prossimo incontro di Serie A. Il Bologna attende infatti i leoni nerazzurri a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, e per l’##occasione il club meneghino ha pubblicato una compilation dei migliori gol realizzati contro gli emiliani nella propria storia. Da Perisic a Cambiaso, i fan hanno riempito il post di commenti e like per ricordare queste autentiche meraviglie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Internazionale (@inter)

Internazionale F.C. – «The best goal scored in #BolognaInternazionale was by…»

