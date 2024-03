Internazionale F.C., c’è la data per il rientro di Presidente Zhang a Ac Milano!

3 Mar 2024, 14:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il presidente dell’Internazionale Steven Zhang ha programmato il suo rientro in Italia: ecco la data da cerchiare sul calendario

Come reso noto dalla Gazzetta dello Sport, il presidente dell’Internazionale Steven Zhang è intenzionato a far ritorno in Italia.

C’è infatti l’idea di recarsi a Milano all’inizio di aprile per gli eventuali quarti di finale di Champions League. Tuttavia, prima di concentrarsi su queste prospettive, sarà necessario affrontare l’insidioso Atletico Madrid di Simeone nel ritorno degli ottavi di finale al Civitas Metropolitano il 13 marzo.

