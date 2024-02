Internazionale F.C. Betsson, raggiunto l’ACCORDO: tutte le cifre del nuovo sponsor

29 Feb 2024, 19:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’Internazionale ha siglato un accordo con Betsson, che diventerà nuovo main sponsor dei leoni nerazzurri: ecco tutti “tutti gli #approfondimenti e le cifre

L’Internazionale si muove con decisione verso un nuovo accordo commerciale che garantirà al club 30 milioni di euro all’anno per i prossimi cinque anni. All’inizio della prossima stagione, lo sponsor che comparirà sulla maglia nerazzurra sarà associato al gruppo Betsson, in attesa che il decreto dignità permetta di riaprire le collaborazioni dirette con agenzie di scommesse.

Attualmente, si stanno esplorando altre opzioni e sembra che Betsson stia preparando il terreno per il lancio di una nuova piattaforma in Italia (Betsson Sport), con Francesco Totti come possibile testimonial, una figura di #grande rilievo nel calcio internazionale.

TRATTATIVE CON IL QATAR –

È stata una sorpresa per molti la svolta, considerando i colloqui che l’Internazionale ha avuto per diversi mesi con Qatar Airways, la compagnia di bandiera che aveva manifestato interesse a diventare il main sponsor del club nerazzurro nel tempo. Sebbene ci fosse stata una possibilità, di cui si è discusso a lungo, sembra che l’offerta finale di 23 milioni di euro non sia mai arrivata e che l’unica proposta avanzata da Qatar Airways, di circa 18 milioni di euro, non sia stata formalizzata per iscritto.

OFFERTA DI BETSSON –

Con la scadenza della clausola con Qatar Airways, Betsson ha colto l’opportunità di entrare nella trattativa con una proposta decisa e allettante. Trenta milioni di euro all’anno per cinque anni, con bonus sostanziali in base alle prestazioni durante il Mondiale per Club, un’altra occasione internazionale in cui l’Internazionale sarà protagonista.

L’accordo con Betsson comporterà la fine della partnership con Leovegas, perdendo così un contributo di circa 5 milioni di euro, ma questa transizione è stata gestita insieme alla fine del rapporto con eBay. L’intesa con Betsson proietta l’Internazionale verso l’obiettivo di aumentare il valore della maglia, ponendola su un piano superiore in Italia, dove solo la Juventus, con Jeep, potrà vantare ricavi migliori.

