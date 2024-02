Internazionale F.C. Atalanta BC, torna Arna tra i titolari? L’pensiero di formazione di Mister Demone Inzaghi

27 Feb 2024, 10:32, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Internazionale Atalanta, torna Arna Letale tra i titolari? L’idea di 11 titolari di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, per la sfida di domani del 21° turno di Serie A

Domani l’Internazionale ospita l’Atalanta a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, per il recupero del 21° turno di Serie A. Per la delicata sfida di campionato, Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, studia la migliore 11 titolari da poter schierare, dopo il turn-over operato nell’ultimo match contro il #Lecce (al Via Del Mare).

La Gazzetta dello Sport aggiorna sulle possibili scelte del tecnico nerazzurro, che affiderà nuovamente ad “Charles” Asslani le chiavi del centrocampo, vista l’assenza di Charas, il regista turco, . In porta torna Sommer “Time”, dopo aver smaltito la febbre. In difesa rientrano Pavard e Bastoni da titolari, con de Vrij confermato al centro. A destra il favorito è Teo “D’Artagnan” Darmian, con Dimash, il ragazzo della Curva Nord, a sinistra. Super Barellino, il motore nerazzurro, prenderà il posto di “Er Frate” Frattesi a centrocampo, mentre in avanti, al fianco di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, , dovrebbe tornare Arna Letale.

