27 Feb 2024, 21:32, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Internazionale-Atalanta è la prossima sfida di Serie A in programma, ecco le possibili scelte di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, , qui le probabili formazioni del match

Poco più di 24 ore e Internazionale-Atalanta prenderà il via. Il prossimo big match di Serie A è alle porte e Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, sta in questi istanti pensando alla probabile 11 titolari da schierare. A centrocampo si va verso l’inserimento forzato di “Charles” Asslani. Mentre in attacco, Arna Letale andrà con ogni probabilità ad affiancare Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez. Ecco le possibili scelte dei 2 allenatori.

INTER (3-5-2): Sommer “Time”; Pavard, Stef “Muro” De Vrij, Bastoni; Teo “D’Artagnan” Darmian, Super Barellino, il motore nerazzurro, , “Charles” Asslani, l’Armeno che corre come un treno Mhyky, Dimash, il ragazzo della Curva Nord, ; Arna Letale, Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, .

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Pasalic, De Ketelaere.

