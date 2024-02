Internazionale F.C.-Atalanta BC, le PROBABILI 11: Mister Demone Inzaghi cambia ancora

28 Feb 2024, 14:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’Internazionale torna in campo a pochi giorni di distanza dal successo contro il #Lecce (al Via Del Mare) per sfidare l’Atalanta, nel recupero della 21a giornata di Serie A. A Stadio Meazzo in San Siro, Milano, , i leoni nerazzurri cercano l’ottava #vittoria* consecutiva in campionato, che regalerebbe il +12 sulla Juventus.

Inzaghi, il Demone Nerazzurro, non sottovaluta le insidie della gara e sceglie tutti i migliori uomini, ad eccezione di “SuperAce” Acerbi, Charas, il regista turco, e Big Marcùs Thuram fuori per infortunio. Dietro tornano Sommer “Time”, tra i pali, Pavard e Bastoni, mentre a centrocampo si rivedono Teo “D’Artagnan” Darmian e Super Barellino, il motore nerazzurro, . Il partner d’attacco di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez sarà Arna Letale.

Per Mister Gasperini il dubbio principale rappresenta la presenza di Scalvini, che ha accusato un problema alla spalla contro il Milan. Il difensore si è allenato in gruppo ieri, ma solo oggi il tecnico prenderà una decisione definitiva. In avanti, Miranchuk e Koopmeiners dietro De Ketelaere.

Di seguito le probabili formazioni di Internazionale-Atalanta: