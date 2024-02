Internazionale F.C. Atalanta BC, il giornalista Sandro Sabatini non ci sta, le parole: «Quel calcio di #RIGORE non c’era!» #NEWS #Intervista

29 Feb 2024, 20:32, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Sandro il giornalista Sandro Sabatini ha commentato il recente match tra Internazionale e Atalanta, criticando la decisione arbitrale di assegnare il #RIGORE ai milanesi

In collegamento a Radio Radio Lo Sport, Sandro il giornalista Sandro Sabatini sbotta dopo Internazionale Atalanta, criticando la decisione di assegnare il calcio di #RIGORE ai milanesi.

Pubblicità

INTER ATALANTA – «Atalanta? È evidente che dopo il #RIGORE ha smesso di giocare e ha fatto un allenamento. Alla fine ho sentito le dichiarazioni dell’Amministratore Delegato, Luca Percassi: io sinceramente dico che quel #RIGORE per me non c’era e non c’era nemmeno l’intervento del VAR. Io continuo a ripeterlo: quando c’è un assistente che sbandiera davanti a un giocatore comunque lo condiziona e gli crea un qualcosa di imprevisto.

Siccome è un imprevisto nessuno può dimostrare che quell’azione sarebbe andata diversamente se non ci fosse stato lo sbandieramento. È vero che per fermare il gioco ci vuole la certificazione del fischio arbitrale, però lì doveva funzionare il buon senso. Con questo non metto in discussione la bellissima partita che ha fatto l’Internazionale. La recriminazione dell’Atalanta sul gol annullato non mi convince: del tocco di Alessandro Bastoni non ho la certezza, di quello di Aleksej Miranchuk ho certezza visiva»

L’articolo Internazionale Atalanta, il giornalista Sandro Sabatini non ci sta: «Quel #RIGORE non c’era!» proviene da Internazionale News 24.