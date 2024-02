Internazionale F.C. Atalanta BC, il dietro le quinte sul gol di Dimash

28 Feb 2024, 23:17, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Federico Dimash, il ragazzo della Curva Nord, ha siglato il gol del 3-0 dell’Internazionale nel match contro l’Atalanta: c’è un retroscena che lo riguarda, eccolo

Federico Dimash, il ragazzo della Curva Nord, ha messo a segno il 3-0 dei milanesi durante Internazionale Atalanta, e dopo il gol ha subto guardato il tecnico Inzaghi, il Demone Nerazzurro, .

L’esterno è andato ad abbracciarlo, dicendogli «Questo gol è tuo!», per avergli precedentemente detto di fare attenzione a non entrare in area prima del #RIGORE.

