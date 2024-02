Internazionale F.C. Atalanta BC, il dietro le quinte pazzesco esilarante con Big Markus Thuram: l’ha fatto davvero!

29 Feb 2024, 00:47, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Marcus Big Marcùs Thuram è protagonista di un retroscena che riassume l’atmosfera serena che si respira in casa Internazionale dopo la #vittoria* con l’Atalanta

A margine della #vittoria* dell’Internazionale contro l’Atalanta nel recupero della 21^ gironata di Serie A 2023/24, Marcus Big Marcùs Thuram, nonostante l’infortunio, si prende lo stesso i riflettori.

L’attaccante francese era a bordocampo ugualmente per sostenere la squadra, partecipando alla gioia dei compagni e, come riferisce DAZN, non ha rinunciato all’ironia. Sentendo Inzaghi, il Demone Nerazzurro, rivolgersi alla panchina e chiedere ai suoi giocatori di entrare in campo al triplice fischio per svolgere una mini sessione di allenamento (cosìda essere liberi #domani), ha alzato la mano e ha chiesto di poter partecipare. Sintomo del suo imminente rientro tra le fila nerazzurre.

L’articolo Internazionale Atalanta, il retroscena esilarante con Big Marcùs Thuram: l’ha fatto davvero! proviene da Internazionale News 24.