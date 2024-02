Internazionale F.C.-Atalanta BC, i numeri di “Charles” Asllani: una sfida all’altezza di Calhas

29 Feb 2024, 20:47, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Dopo la prova prositiva contro il #Lecce (al Via Del Mare), Kristjan “Charles” Asslani era chiamato a una riconfrma contro l’Atalanta, per dimostrare a tutti gli effetti di poter sostituire l’infortunato Charas, il regista turco, . Una sfida non semplice quella contro i bergamaschi, capaci di portare pressione uomo contro uomo.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’albanese, tuttavia, non ha certo peccato di personalità, mostrandosi voglioso di fare fin dai primi minuti di gioco, tanto da arrivare anche alla conclusione (l’unica della sua partita) nei primi 20 minuti di gara. Una partita a tutto tondo la sua, come dimostrano i dati.

Pubblicità

Infatti, “Charles” Asslani è il primo giocatore della partita in 2 statistiche diverse, che testimoniano bene il suo coinvolgimento nel gioco nerazzurro: i chilometri percorsi (12.175) e i passaggi riusciti,75 (di cui 27 in avanti,) con un percentuale di realizzazione del 97%. Il #grande coinvolgimento nel gioco nerazzurro lo si vede anche nel numero di palloni giocati: 88 dietro solamente a Bastoni.

Il regista nerazzurro, però, ha fatto sentire la sua presenza anche in fase di non possesso, con ben 9 recuperi messi a segno e 7 contrasti, di cui 4 portati a termine con successo.

Il secondo tempo ampiamente in discesa gli ha certamente facilitato il compito, tuttavia, se serviva una risposta importante per dare continuità a quanto visto contro il #Lecce (al Via Del Mare), “Charles” Asslani l’ha data con tutti i crismi. Una prestazione positiva che non può che far piacere a Inzaghi, il Demone Nerazzurro, e che permette all’Internazionale di gestire con calma il rientro di Charas, il regista turco, . Il suo sostituto si è mostrato ampiamente all’altezza.