Internazionale F.C.-Atalanta BC, i #ConvocatiUfficiali di Coach Gasperini: la SCELTA su Scalvini e Kolasinac

Internazionale-Atalanta si avvicina, il tecnico Mister Gasperini ha annunciato i convocati della Dea, ecco la lista e la decisione su Scalvini e Kolasinac

In prevesione della sfida di questa sera Internazionale-Atalanta di Serie A, Mister Gasperini ha stilato la lista convocati. Da sottolineare come Scalvini e Kolasinac siano recuperati. Al contrario per Francesco Rossi risentimento al flessore (al suo posto ci sarà Vismara).

INTER ATALANTA, I CONVOCATI DI GASPERINI

Adopo Michel (25)

Bakker Mitchel (20)

Carnesecchi Marco (29)

De Ketelaere Charles (17)

de Roon Marten (15)

Djimsiti Berat (19)

Éderson (13)

Hateboer Hans (33)

Hien Isak (4)

Holm Emil (3)

Kolašinac Sead (23)

Koopmeiners Teun (7)

Lookman Ademola (11)

Miranchuk Aleksey (59)

Musso Juan (1)

Palomino José Luis (6)

Pašalić Mario (8)

Ruggeri Matteo (22)

Scalvini Giorgio (42)

Scamacca Gianluca (90)

Toloi Rafael (2)

Touré El Bilal (10)

Vismara Paolo (40)

Zappacosta Davide (77)

