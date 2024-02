Internazionale F.C.-Atalanta BC, eletto il MOTM: sorpresa per i Super Nerazzurri di Inzaghi? – NEWS

29 Feb 2024, 23:32, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Internazionale-Atalanta ha visto una roboante #vittoria* per i leoni nerazzurri, ecco il man of the match per las squadra di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, , qui la scelta

Internazionale-Atalanta è solo l’ultimo della lunghissima sfilza di successi che il club nerazzurro sta inanellando in Serie A. Un 4-0 secco, che non ha lasciato spazio a grossi #incertezze se non uno, si far per dire. Chi sarà il MOMT? Bene, come comunicato sul proprio profilo Instagram dalla società lombarda, il man of the match (vale a dire il migliore della partita) è stato Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez. Ecco il post che lo consacra.

Pubblicità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Internazionale (@inter)

INTER-ATALANTA – «The MOTM of Internazionale-Atalanta is Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez»

L’articolo Internazionale-Atalanta, eletto il MOTM: sorpresa per i leoni nerazzurri? – FOTO proviene da Internazionale News 24.