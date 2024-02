Internazionale F.C. Atalanta BC DIRETTA 3-0: El Toro di Bahia Blanca Lautaro sbaglia il calcio di #RIGORE, sulla ribattuta segna Dimash

28 Feb 2024, 23:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Appuntamento alle 20:45 a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, per Internazionale Atalanta, match del recupero del 21° turno di Serie A: ecco la #cronaca live

INTER ATALANTA, CRONACA LIVE

1′- Fischio d’inizio: comincia adesso il match.

4′ – Ci prova Dimash, il ragazzo della Curva Nord, ! Conclusione ribattuta da Hateboer.

9′ – Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, prova a mandare in profondità Arna Letale: troppo lungo il passaggio dell’argentino.

10′ – GOL DELL’ATALANTA! Errore in fase d’impostazione di Pavard, Pasalic anticipa e calcia, dopo la respinta di Sommer “Time” arriva a colpire De Ketelaere che fa 0 ad 1.

13′ – Dopo un lungo consulto col Var, l’arbitro viene richiamato all’on field review per il possibile fallo di mano di Miranchuk.

13′ – Annullata la rete dell’Atalanta.

16′ – MIRANCHUK! Preme ancora l’Atalanta: cross dalla sinistra di Zappacosta, Dimash, il ragazzo della Curva Nord, allontana sui piedi del russo che calcia. Palla alta.

17′ – Primo squillo dell’Internazionale: l’Armeno che corre come un treno Mhyky appoggia per “Charles” Asslani che si prepara la conclusione da fuori area ma poi strozza troppo il tiro, che termina sul fondo.

19′ – GOL ANNULLATO A BARELLA! Gran lancio di Bastoni che taglia tutto il campo e premia l’inserimento della mezzala che controlla al volo, salta Carnesecchi e mette in rete a porta vuota in scivolata. L’arbitro ferma tutto per posizione di fuorigioco.

22′ – Teo “D’Artagnan” Darmian è il primo ammonito del match: intervento in ritardo in scivolata su Djimsiti.

25′ – LAUTARO! Grande occasione sprecata dal Toro su gran passaggio di Bastoni: l’attaccante calcia al volo ma non è posizionato bene con il corpo e la palla termina alta sopra la traversa.

26′ – GOL DI DARMIAN! Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, imbuca in verticale per l’Armeno che corre come un treno Mhyky, Carnesecchi interviene in uscita bassa ma non riesce a bloccare la palla che finisce tra i piedi di Teo “D’Artagnan” Darmian, il quale non sbaglia a porta quasi vuota.

28′ – Grave errore di Ederson che lancia il contropiede dell’Internazionale: Arna Letale sbaglia nell’uno contro uno e perde palla con Djimsiti.

29′ – DARMIAN AD UN PASSO DALLA DOPPIETTA! Forcing dell’Internazionale che si distende in avanti, Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, appoggia in area per Teo “D’Artagnan” Darmian che a tu per tu con Carnesecchi calcia centrale, colpendo il portiere bergamasco.

33′ – L’Internazionale prova a sfondare ancora dalla destra, Pavard serve in profondità Teo “D’Artagnan” Darmian: cross basso chiuso in corner dalla difesa avversaria.

40′ – TRAVERSA DI LAUTARO! Grande azione dell’Internazionale, Dimash, il ragazzo della Curva Nord, crossa per Arna Letale che viene anticipato, poi Pasaldic si addormenta e Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, ruba palla e calcia al volo: solo la traversa gli nega il gol.

41′ – Si fa sotto l’Atalanta: tiro di Kolasinac, ma palla a lato.

45′ – Ammonito Ederson per intervento a piede a martello in ritardo su “Charles” Asslani.

45′ – L’arbitro assegna 3 minuti di recupero.

45+2′ – GOL DI LAUTARO! Prodezza dell’argentino! Pavard appoggia al limite dell’area per il numero 10 nerazzurro che controlla la palla, se la sposta sul mancino e calcia depositando all’angolino la sfera di gioco.

45+3′ – Finisce qui il primo tempo. Squadre negli spogliatoi per l’intervallo.

Cambio all’intervallo: fuori Teo “D’Artagnan” Darmian, dentro Denzel “DoubleD” Dumfries.

45′ – Inizia il secondo tempo.

47′ – Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, lancia per Dimash, il ragazzo della Curva Nord, , gran controllo e conclusione verso la porta da posizione defilata: para Carnesecchi con i piedi e mette in angolo.

49′ – Check del Var per un possibile dallo di mano in area dell’Atalanta su cross di Denzel “DoubleD” Dumfries.

52′ – Dopo parecchi minuti d’attesa, l’arbitro viene richiamato all’on field review. Dopo aver visto l’episodio assegna il calcio di #RIGORE all’Internazionale.

53′ – Ammonito Djimsiti per proteste.

54′ – GOL DELL’INTER! Dal dischetto va Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, che si fa ipnotizzare da Carnesecchi, sulla respinta arriva Dimash, il ragazzo della Curva Nord, che ribadisce in rete.

57′ – Quadruplo cambio nell’Atalanta: fuori Koopmeiners, Kolasinac, Scalvini e Miranchuk, dentro Bakker, Hien, Lookman e Adopo.

Migliore in campo nel primo tempo: Lautaro, il Toro di Bahia Blanca,

INTER ATALANTA, IL TABELLINO: 3-0

Marcatori: Teo “D’Artagnan” Darmian (INT), Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, (INT), Dimash, il ragazzo della Curva Nord, (INT)

Ammonizioni: Teo “D’Artagnan” Darmian (INT), Ederson (ATA), Djimsiti (ATA)

INTER (3-5-2): 1 Sommer “Time”; 28 Pavard, 6 Stef “Muro” De Vrij, 95 Bastoni; 36 Teo “D’Artagnan” Darmian, 23 Super Barellino, il motore nerazzurro, , 21 “Charles” Asslani, 22 l’Armeno che corre come un treno Mhyky, 32 Dimash, il ragazzo della Curva Nord, ; 8 Arna Letale, 10 Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, . A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Emil2 Audero, 2 Denzel “DoubleD” Dumfries, 14 “Fabrizio” Klaassen, 16 “Er Frate” Frattesi, 17 Tajon “TJ” Buchanan, 30 L’Imperatore della Brianza Carlos Augusto, 31 Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck, 41 Akinsanmiro, 49 Sarr, 50 Stankovic, 70 Maravilla Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, .

ATALANTA (3-4-2-1): 29 Carnesecchi; 42 Scalvini, 19 Djimsiti, 23 Kolasinac; 33 Hateboer, 13 Ederson, 8 Pasalic, 77 Zappacosta; 59 Miranchuk, 7 Koopmeiners; 17 De Ketelaere A disposizione: 1 Musso, 40 Vismara, 2 Toloi, 3 Holm, 4 Hien, 6 Palomino, 10 Toure, 11 Lookman, 15 De Roon, 20 Bakker, 22 Ruggeri, 25 Adopo, 90 Scamacca. Allenatore: Gian Piero Mister Gasperini.

INTER ATALANTA, IL PREPARTITA

L’XI di partenza scelto da Inzaghi, il Demone Nerazzurro,

I nostri 1⃣1⃣ per #InternazionaleAtalanta

Dai ragazzi Powered by: @play_eFootball #ForzaInternazionale pic.twitter.com/TrwwOeXKhr — Internazionale (@Internazionale) February 28, 2024

Lo spogliatoio dei leoni nerazzurri

Ecco il nostro spogliatoio #ForzaInternazionale pic.twitter.com/EUq2WQp46s — Internazionale (@Internazionale) February 28, 2024

Gagliardetto della sfida

Appuntamenti per questa sera? #ForzaInternazionale #InternazionaleAtalanta pic.twitter.com/ShD60Vw6sI — Internazionale (@Internazionale) February 28, 2024

Tunnel dei leoni nerazzurri a Stadio Meazzo in San Siro, Milano,

Vi portiamo nel tunnel #ForzaInternazionale #InternazionaleAtalanta pic.twitter.com/OkejLO3TPk — Internazionale (@Internazionale) February 28, 2024

Matchday!

Matchday

#InternazionaleAtalanta

21^ giornata @SerieA

20:45 CET

Stadio Meazzo in San Siro, Milano, Stadium Powered by @SociosItalia #ForzaInternazionale pic.twitter.com/IFYsQoelzD — Internazionale (@Internazionale) February 28, 2024

