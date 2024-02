Internazionale F.C. Atalanta BC, Coach Gasperini vuole sfatare un tabù: non è mai successa una cosa

28 Feb 2024, 10:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Gian Piero Mister Gasperini vuole sfatare un tabù in Internazionale-Atalanta, sfida in programma questa sera alle ore 20:45

Gian Piero Mister Gasperini ha un valido per vincere nella sfida Internazionale-Atalanta, in programma stasera alle 20:45.

Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico non ha mai vinto contro i leoni nerazzurri a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, nella sua lunga esperienza sulla panchina bergamasca. Sette tentativi e zero vittorie. Su tutti gli altri campi ha vinto almeno una volta.

