Internazionale F.C.-Atalanta BC, Coach Gasperini sa come arginare El Toro di Bahia Blanca Lautaro: il suo piano

28 Feb 2024, 10:32, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Gian Piero Mister Gasperini ha spiegato ai suoi come arginare Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, in Internazionale-Atalanta, recupero di campionato in programma stasera

Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, è il giocatore che preoccupa maggiormente Mister Gasperini in questo Internazionale-Atalanta, in programma stasera alle 20:45.

Pubblicità

Come rilevato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico ha spiegato ai suoi di marcare l’argentino meno ingenuamente di quanto abbiano fatto Holm e Scalvini con Raffaello Leao, tagliare i rifornimenti di “Charles” Asslani e non regalargli palla come fatto da Ederson all’andata.

L’articolo Internazionale-Atalanta, Mister Gasperini sa come arginare Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, : il suo piano proviene da Internazionale News 24.