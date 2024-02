Internazionale F.C. Atalanta BC, Coach Gasperini in ansia per quel #TOPPLAYER! Le NEWS in vista del match di domani

27 Feb 2024, 11:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Internazionale Atalanta, Mister Gasperini in ansia per quel giocatore! Le ultime in casa Dea in vista del match di domani a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, in campionato

Domani sarà il giorno di Internazionale Atalanta e tra i bergamaschi c’è preoccupazione intorno alle condizioni di Giorgio Scalvini, uscito per una botta alla spalla nell’ultima sfida contro il Milan. Secondo il Corriere dello Sport, resta il dubbio sulla sua presenza per la gara di domani a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, : verrà rivalutato nelle ultime ore a disposizione, ma nell’allenamento di ieri era ancora dolorante.

In allerta Hien per prendere il suo posto in difesa, con Djimsiti e Kolasinac. Verso la titolarità De Ketelaere. Occhi puntati su Koopmeiners, arrivato a doppia cifre per quanto riguarda le reti in stagione. Mister Gasperini si affiderà ai migliori e non farà calcoli nemmeno sui diffidati (Holm, Zappacosta e de Roon).

L’articolo Internazionale Atalanta, Mister Gasperini in ansia per quel giocatore! Le ultime in vista del match di domani proviene da Internazionale News 24.