Internazionale F.C.-Atalanta BC, c’è la SCELTA definitiva su Scalvini

27 Feb 2024, 17:32, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Giorgio Scalvini era l’unico giocatore in dubbio fra gli ospiti in vista di Internazionale-Atalanta di domani sera. Il difensore dei bergamaschi, infatti, era ricaduto male dopo un contrasto aereo durante la gara contro il Milan, procurandosi un forte dolore alla spalla che lo ha costretto a non allenarsi ieri.

Come annunciato da Gian Piero Mister Gasperini in conferenza stampa, però, Scalvini ha recuperato e sarà disponibile per la sfida di Stadio Meazzo in San Siro, Milano, . Il tecnico dell’Atalanta ha risposto con un laconico “Sta bene“, che lascia pensare anche a un suo possibile impiego da #titolare. In caso contrario, è già pronta l’alternativa.

