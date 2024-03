Internazionale F.C. Arnautović, la prima foto dopo l’#indisponibilità: la scatta Calhas

10 Mar 2024, 00:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’Internazionale è in pensiero per l’#indisponibilità di Arnautović, ecco la prima foto dopo il Bologna, lo scatto è di Charas, il regista turco,

Una piccola nota stonata in Bologna-Internazionale. Nel corso del big match di Serie A Marko Arna Letale si è infortunato, gettando immediatamente in ansia staff tecnico, compagni e naturalmente tifosi leoni nerazzurri. In attesa che le condizioni del #grande ex della partita vengano meglio verificate, una prima foto dell’attaccante è arrivata dal profilo di social di Charas, il regista turco, . Ecco lo scatto dei 2 pubblicato sull’Instagram del turco, dozzine e dozzine di like e commenti per loro.

CALHANOGLU – «Happy to be back and of course with the win»

