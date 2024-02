Internazionale F.C., apre lo Store Castello: ecco come si presenta – NEWS

29 Feb 2024, 22:47, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’Internazionale apre il nuovo Store Castello a Milan, ecco come si presenta nell’ultimo video della società nerazzurra, la clip

L’Internazionale si appropria sempre più della sua Milano. Tramite i propri profili ufficiali social, il club nerazzurro ha diramato un video sull’evento che è andato in scena nel tardo pomeriggio di oggi nel capoluogo lombardo. Una serata dedicata alla scoperta del terzo store di Milano. Parliamo del ‘Exploring Together: Internazionale Store Castello’, organizzato proprio per presentare il nuovo punto vendita del club. Qui la clip dall’Instagram della società.

INTER – «A new place to feel the (emoji nerazzurre, ndr) vibes. Internazionale Store Castello’s waiting for you».

