Internazionale F.C. ai piedi di El Toro di Bahia Blanca Lautaro, il club si #motivazione così: i fan… – NEWS

1 Mar 2024, 11:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’Internazionale applaude Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez, il club nerazzurro si carica in questo modo sui propri profili social, ecco il post e i tifosi…

Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez non smette più di sorprendere. Il capitano dell’Internazionale è la vera rivelazione della stagione dei leoni nerazzurri (nel senso che ha ulteriormente incrementato i primi numeri rispetto agli anni passati) e gran parte dei gol dei menghini passano dai suoi piedi. Ecco che il Toro è diventato il protagonista dell’ultimo post Instagram della società, immediate le centinaia e centinaia di like, mentre nei commenti sono messaggi d’affetto per l’argentino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Internazionale (@inter)

INTER – «MASSIVE»

