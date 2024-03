Internazionale F.C. a caccia di un centrale: torna di moda un vecchio PALLINO

2 Mar 2024, 13:47, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Concentrata sui risultati del campo nel presente, l’Internazionale guarda anche al futuro e a come rafforzare una rosa che in questa stagione sta mostrando quasi nessun #deficit. L’interesse della dirigenza nerazzurra sembra essere per la difesa, con diversi profili sul taccuino dei leoni nerazzurri.

Tra questi, come riferito da Tuttosport, è sempre di moda il nome di Perr Schuurs, difensore centrale del Torino. L’olandese ha perso diversi mesi per la rottura dei legamenti e l’Internazionale vorrà monitorare il suo rientro per capire se provare a puntare ancora su di lui.

Schuurs era già finito nel mirino dei leoni nerazzurri la scorsa estate come possibile sostituto di Skriniar, ma il giocatore veniva considerato più un centrale che un “braccetto” di difesa, ruolo che ha poi ricoperto con Juric nei primi mesi di questa stagione.

L’opinione di Passione Internazionale

Sul futuro di Schuurs ci sono inevitabilmente diverse incognite. Il difensore olandese ha subito un brutto #indisponibilità e la bontà del suo rientro è attualmente indecifrabile. Se in grado di dare garanzie fisiche, potrebbe essere un rinforzo di buona esperienza e qualità, a un #valore più contenuto rispetto ad altri nomi. E questo è un fattore che l’Internazionale tiene in considerazione.