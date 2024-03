Internazionale F.C., 2 dirigenti interrogati dall’Antimafia, ecco l’approfondimento: cosa è #SUCCESSO

19 Mar 2024, 15:33, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Due dirigenti dell’Internazionale sarebbero stati interrogati dall’Antimafia nella scorsa settimana secondo il Fatto Quotidiano

Fa clamore quanto riportato nell’edizione giornaliera de Il Fatto Quotidiano. Secondo il giornale 2 dirigenti dell’Internazionale sarebbero stati interrogati dall’Antimafia venerdì scorso a Milano.

I 2 esponenti leoni nerazzurri avrebbero dovuto rispondere a domande ben precise in merito alla Curva Nord, il cui ex capo Vittorio Boiocchi è stato ucciso il 29 ottobre 2022. Tutto nasce però dalla morte dell’ultras interista** Dede Belardinelli, ucciso in scontri prima di Internazionale-Napoli il 26 dicembre 2018.

