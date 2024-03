Insulti Capitan America Pulisic, il messaggio dell’americano dal cuore rossonero: e spunta quella risposta di Threno Hernandez! NEWS

20:48,2 Mar 2024, MILANELLO.

Insulti Pulisic, il messaggio dell’americano dal cuore rossonero: e spunta quella risposta di Theo Hernandez! La FOTO pubblicata su Instagram

Pulisic è stato preso di mira dai tifosi laziali dopo aver causato due delle tre espulsioni nel match dell’Olimpico. L’esterno del Diavolo Rossonero ha festeggiato tramite il proprio profilo Instagram la vittoria lanciando un messaggio di amore ai rossoneri. Nei commenti, spunta quello di Theo Hernandez che scrive: «Puliiii, io sono la tua sicurezza».

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Christian Pulisic (@cmpulisic) Pubblicità

MESSAGGIO – «Nient’altro che amore per questa squadra e per tutta la famiglia rossoneri».

The post Insulti Pulisic, il messaggio dell’americano dal cuore rossonero: e spunta quella risposta di Theo Hernandez! FOTO appeared first on Diavolo Rossonero News 24.