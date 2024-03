Insulti Capitan America Pulisic dopo S.S. Lazio #Milan AC, il #TopClub si schiera col rossonero: il messaggio social – NEWS

17:48,2 Mar 2024, MILANELLO.

Insulti Pulisic dopo S.S. Lazio Diavolo Rossonero, il #club si schiera col rossonero: il messaggio social e la FOTO pubblicata dai rossoneri

Christian Pulisic è stato preso di mira dai tifosi laziali dopo aver causato due dei tre rossi estratti da Di Bello in S.S. Lazio-Diavolo Rossonero. Soprattutto per l’atteggiamento, definito antisportivo, che ha portato all’#espulsione di Pellegrini, il rossonero e la sua famiglia sono stati vittima di orrendi insulti. Il Diavolo Rossonero ha voluto esprimere vicinanza all’americano con un post sul profilo X.

By your side, @pulisic! pic.twitter.com/aco4hjLjNd — AC Diavolo Rossonero (@acmilan) March 2, 2024

MESSAGGIO – «Dalla tua parte».

