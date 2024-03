13:32, 15 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

L’Inghilterra Under 21 ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni contro l’Azerbaigian e il Lussemburgo: c’è anche Iling Jr

Il Ct dell’Under 21 Carsley ha diramato la lista dei giocatori per gli impegni contro Azerbaigian e Lussemburgo. Tra i calciatori a disposizione c’è anche Samuel Iling Jr della Juventus.

Portieri: Cox, Tickle, Trafford.

Difensori: Cresswell, Doyle, Harwood-Bellis, Lewis, Mengi, Norton-Cuffy, Quansah, Wood.

Centrocampisti: Chukwuemeka, Elliott, Gray, Mainoo, McAtee, Morton, Scott.

Attaccanti: Bynoe-Gittens, Iling-Junior, Madueke, Philogene, Rogers, Stansfield.

The post Inghilterra Under 21, c’è anche un bianconero tra i convocati di Carsley appeared first on Juventus News 24.