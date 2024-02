20:47,27 Feb 2024, MILANELLO.

Inghilterra Italia Femminile, in corso l’amichevole: due rossonere tra le titolari. Le formazioni ufficiali scelte da Soncin

È in corso la partita tra Inghilterra ed Italia Femminile, match amichevole per la nazionale allenata dal ct Soncin. Di seguito le formazioni ufficiali, con due calciatrici del Diavolo Rossonero Femminile tra le titolari (Giuliani e Bergamaschi)

Italia (4-2-3-1): Giuliani; Bergamaschi, Linari, Lenzini, Di Guglielmo; Caruso, Galli; Cantore, Catena, Boattin; Cambiaghi.

Inghilterra (4-3-3): Earps; Bronze, Greenwood, Wubben-Moy, Charles; Clinton, Walsh, Stanway; Kelly, Russo, Hemp.

