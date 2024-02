Inghilterra Italia Femminile 5-1, le leonesse sono superiori: come hanno giocato le rossonere

23:47,27 Feb 2024, MILANELLO.

Inghilterra Italia Femminile 5-1, le leonesse troppo superiori: come hanno giocato le rossonere. Il resoconto del match

Troppa Inghilterra per l’Italia Femminile che esce sconfitta per 5-1 nella sfida amichevole contro le campionesse d’Europa.

Cambiaghi segna l’unica rete delle Azzurre che oggi presentavano due giocatrici del Diavolo Rossonero Women fin dal primo minuto: Giuliani, sicuramente una giornata difficile per l’estremo difensore e Bergmaschi sostituita al minuto 52.

