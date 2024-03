Infortunio Zirkzee, si ferma l’attaccante: le NEWS sull’obiettivo del #Milan AC

15:45,11 Mar 2024, MILANELLO.

Infortunio Zirkzee, lesione al bicipite femorale sinistro per l’attaccante del Bologna e grande obiettivo del #mercato del Diavolo Rossonero

Tegola per il Bologna nella corsa alla prossima Champions League. Joshua Zirkzee si è fermato per una lesione al bicipite femorale sinistro.

L’attaccante olandese ex Bayern Monaco, grande obiettivo del calcio#mercato Diavolo Rossonero per la prossima #campionato, dovrà stare fermo tra le 3 e le 4 settimane. Con la vittoria di ieri contro l’Empoli i rossoneri si sono intanto portati a +8 proprio sulla squadra di Thiago Motta.

