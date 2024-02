Infortunio Tomori, stilato il piano per il rientro dell’inglese: sarà titolare in quella gara. Mister Stefano Pioli ha deciso così

11:47,29 Feb 2024, MILANELLO.

Infortunio Tomori, il centrale tornerà a disposizione di Coach Pioli domani contro la Lazio: stabilito il piano di rientro dell’inglese

Come riferito da Tuttosport, Fikayo Tomori, dopo l’infortunio dello scorso 22 dicembre sul campo della Salernitana, tornerà a disposizione di Stefano Coach Pioli per la sfida di domani tra Lazio e Diavolo Rossonero.

I due hanno concordato il piano di rientro dell’ex Chelsea: Tomori dovrebbe giocare due spezzoni di partita sia contro gli uomini di Sarri che contro lo Slavia Praga in UEFA Europa League per poi tornare dal primo minuto il prossimo 10 marzo contro l’Empoli a San Siro.

