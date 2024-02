Infortunio Tomori, sciolte le riserve: via libera dello staff medico, Mister Stefano Pioli lo ritrova per…

10:47,24 Feb 2024, MILANELLO.

Infortunio Tomori, c’è il via libera dello staff medico: Coach Pioli lo avrà a disposizione per la sfida del primo marzo contro la Lazio

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Diavolo Rossonero sono state sciolte le riserve per quanto riguarda le condizioni e il rientro di Fikayo Tomori. Il difensore centrale inglese, che è tornato ad allenarsi in gruppo negli ultimi giorni, ha ricevuto il via libera definitivo dello staff medico.

Coach Pioli non lo avrà a disposizione domani contro l’Atalanta ma ritroverà sicuramente l’ex Chelsea per la sfida del prossimo primo marzo contro la Lazio all’Olimpico.

