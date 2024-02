Infortunio Tomori, oggi giornata chiave per il rientro: cosa succederà a #Milan ACello. ULTIME

10:47,27 Feb 2024, MILANELLO.

Infortunio Tomori, oggi giornata chiave per il rientro: cosa succederà a Diavolo Rossoneroello. Le #news sul centrale del Diavolo Rossonero

Nella giornata di oggi potrebbero arrivare importanti indicazioni da Diavolo Rossoneroello circa il recupero di Fikayo Tomori, centrale ormai fermo ai box dalla trasferta di Salerno del 22 dicembre scorso.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, a partire da oggi il centrale rossonero si allenerà con il resto della squadra con l’obiettivo di mettere minuti nelle gambe. All’orizzonte c’è la sfida con la Lazio per cui Tomori ambisce ad essere convocato.

