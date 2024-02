Infortunio Tomori, l’inglese viaggia verso il rientro: le ULTIMISSIME sulle condizioni del centrale rossonero

Arrivano importanti novità dall’infermeria rossonera: dopo il rientro di Thiaw, presto Pioli potrà riabbracciare anche Pierre Kalulu, che ieri è tornato ad allenarsi parzialmente con il gruppo.

Pubblicità

Ma le buone notizie non finiscono qui. Come riferito da Calciomercato.com, infatti, il Milan si appresta a riaccogliere anche Tomori: il difensore rossonero potrebbe tornare a disposizione già per la sfida contro la Lazio del 1 marzo.

Pubblicità

Pubblicità

The post Infortunio Tomori, l’inglese viaggia verso il rientro: le ULTIMISSIME appeared first on Milan News 24.