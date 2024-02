Infortunio Tomori: lavoro intenso dell’inglese per rientrare in campo – NEWS

Dopo il ritorno in gruppo di Thiaw anche Tomori lavora duro per recuperare dall’infortunio e tornare in campo con il Milan

In questi giorni Thiaw e tornato a disposizione allenandosi in gruppo. Anche Tomori mira ad emulare il compagno di reparto:

Pubblicità

@fikayotomori_ pic.twitter.com/VRgpffvP0R — Milan Zone (@theMilanZone_) February 10, 2024

come mostrato da una foto pubblicata dallo stesso difensore del Milan, lavora sodo per tornare quanto prima a giocare e a disposizione di Pioli.

Pubblicità

The post Infortunio Tomori: lavoro intenso dell’inglese per tornare in campo – FOTO appeared first on Milan News 24.