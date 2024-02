Infortunio Tomori, il difensore inglese procede spedito nel recupero con una clamorosa novità: può rientrare a fine febbraio

Ci sono ottime notizie sul fronte Fikayo Tomori per quanto riguarda la difesa del Milan, falcidiata dagli infortuni negli ultimi mesi.

Pubblicità

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti, il centrale inglese procede spedito nel recupero tanto da aver messo nel mirino il rientro a fine febbraio: l’obiettivo è quello di esserci per la gara di ritorno contro il Rennes. Pioli spera e incrocia le dita.

Pubblicità

The post Infortunio Tomori, il centrale procede spedito nel recupero: c’è una clamorosa novità appeared first on Milan News 24.